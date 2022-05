Discussie in drukke winkelstraat eindigt in steekpartij in Oudenaarde: motorrijder (21) in levensgevaar

De steekpartij vond plaats omstreeks 14.30 uur in de Nederstraat, een drukke winkelstraat vlakbij de Markt van Oudenaarde. Er vond een discussie plaats tussen twee voetgangers en een motorrijder, tot één van de twee voetgangers een mes trok en de motorrijder neerstak. De 21-jarige man werd in levensgevaar overgebracht naar het UZ in Gent.

Bloemenmarkt

In Oudenaarde vond net vandaag de Bloemenmarkt plaats, een evenement dat heel wat volk lokt. De uitbaatster van een horecazaak in de Nederstraat zag het gebeuren. “Het begon met wat tumult tussen een bestuurder van een wagen en twee jongeren die op straat liepen”, vertelt de vrouw, die uit schrik liever niet met naam wil getuigen. “Er was wat getoeter en over en weer geroep. Is dat de reden waarom die twee jonge voetgangers wat opgefokt waren? Feit is dat er daarna een motorrijder passeerde op een heel rustige en normale manier. Die heeft blijkbaar aan de twee jongelui gezegd dat ze op het voetpad moesten lopen en niet op straat.”

Quote Hij was bloed aan het overgeven en hij had een wonde in de buurt van zijn hart. Ik heb meteen de hulpdien­sten gebeld. Ik zag meteen dat het heel ernstig was Uitbaatster horecazaak

“Toen zijn de poppen opnieuw aan het dansen gegaan, heb ik vernomen. Toen waren wij alweer aan het werk. Kort daarna stond die motorrijder voor onze zaak. Hij was bloed aan het overgeven en hij had een wonde in de buurt van zijn hart. Ik heb meteen de hulpdiensten gebeld. Ik zag meteen dat het heel ernstig was. Intussen hebben andere mensen zich over hem ontfermd en iets later stond de ziekenwagen hier.”

Een van de twee is opgepakt door de politie, over de tweede is nog niets bekend. Volgens het parket waren er een pak getuigen van het incident. De zaak wordt verder onderzocht.

