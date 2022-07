Dima opent zomerse bar op het dak van The Outsider aan de Donkvijver in Oudenaarde

Het initiatief komt van Dima Oriyeschkin, die aan de Krekelput in Oudenaarde de Bar Boudoir uit. “Het concept daar is eerder winters: ons interieur is donker en we hebben ook geen terras”, legt Dima uit, waarom hij op zoek gegaan is naar een luchtiger alternatief voor de zomermaanden.

“De Donk leek me een uitstekende plek om eens soort van Ibiza-gevoel te creëren. Doordat de zomerbar op de dak van The Outside is gevestigd, heb je hier een mooi uitzicht op de Donkvijver”, toont Dima.

“Onze zomerbar wordt geen locatie voor zware fuiven, maar een plek waar bezoekers op een ontspannen manier genieten van de zomer van van dranken en hapjes”, legt de initiatiefnemers uit.

De rooftopbar is elke dag open van 16 tot 1 uur.