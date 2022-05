Dieven stelen 15 jaar oud hondje van oprit: “Ik hoorde een auto stoppen en toen was Gipsy weg”

Petra Wittenberg is ontroostbaar na wat haar deze week overkwam. Op de oprit van het huis van haar vriend in de straat Duisbeke in Mater zijn dieven er woensdag vandoor gegaan met haar 15 jaar oude dobberman.

“Gipsy is een heel rustig hondje, dat nooit verder gaat dan onze oprit. Omdat ze nooit wegliep, lieten we haar ook altijd zonder zorgen vrij rondlopen”, begint haar baasje Petra Wittenberg te vertellen.

Quote Dat iemand ons hondje zou komen stelen, dat is wel het laatste wat we verwacht­ten. En toch is het gebeurd. Ik heb gehoord dat er een auto was gestopt en kort daarop weer wegreed. Toen ik naar de straatkant stapte, zag ik dat ons hondje was verdwenen, Petra Wittenberg, baasje van Gipsy

“Dat iemand ons hondje zou komen stelen, dat is wel het laatste wat we verwachtten. En toch is het gebeurd. Ik heb gehoord dat er een auto was gestopt en kort daarop weer wegreed. Toen ik naar de straatkant stapte, zag ik dat ons hondje was verdwenen,” vertelt Petra in tranen.

Voor hondengevechten?

“Wie steelt er nu een hondje van 15 jaar oud? Voor de financiële waarde zal het niet geweest zijn, toch? Maar moeilijk was het alvast niet, want Gispy is doodbraaf en zal zich dus zeker niet verzet hebben. Maar waarom?” vraagt ze zich af. “Ik heb al naar asielen gebeld om te horen of Gipsy daar kon zijn binnengebracht, al besef ik ook, dat iemand geen hond van een oprit steelt om naar zo’n opvang te brengen. Wat is er met Gipsy dan echt gebeurd? In één van de asielen wist de uitbaatster me te vertellen dat er de jongste tijd geregeld honden worden gestolen die gebruikt worden voor illegale hondengevechten. De dieren worden opgejut om mekaar aan te vallen. Ik mag er niet aan denken dat dit met Gipsy zou gebeuren. Ze zal ook niets of niemand aanvallen. Daarvoor is ze veel te braaf. Maar waar is ze? Die onzekerheid knaagt zo hard, dat ik er dagen niet meer van slaap”, vertelt het baasje van Gipsy.

Oproep

Oproepen via sociale media om het hondje op te sporen, hebben nog tot niets geleid.

Wie informatie kan verstrekken over de verdwijning van het hondje of over de vermoedelijke dader(s), kan Petra bellen op het telefoonnummer 0494/99.37.83.