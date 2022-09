“Demonen nemen onze aarde over”: vandalen bekladden Sint-Walburgakerk in Oudenaarde met slogans over zondaars en duivels

RONSE/OUDENAARDE Aurelia vraagt dringend steun voor jonge vrouw uit Ronse die dakloos is na partnerge­weld

Aurelia Nicolic (34) woont in Oudenaarde en was in de voorbije jaren al zeer actief in het verzamelen van hulpgoederen voor de slachtoffers van de overstromingen in Wallonië en van de oorlog in Oekraïne. Nu vraagt ze hulp voor een 28-jarige dakloze vrouw uit Ronse die het slachtoffer is van partnergeweld.

2 september