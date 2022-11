De kerstboom staat al op de Markt van Oudenaarde

Meerbeke Ga op wandel in het Neigembos in Meerbeke: ontdek de Nellekens­berg en de ‘ijzeren muur’

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staan er herfstroutes op het programma. Ook al is het wat regenachtig en donker buiten, deze routes behouden hun charme. Zo wandel je in de Vlaamse Ardennen in het Neigembos in Neigem en Meerbeke.

19 november