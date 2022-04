De Flandrienloop: eens niet met de fiets de mythische hellingen van de Ronde van Vlaanderen bedwingen

De Ronde van Vlaanderen zit nog vers in ons geheugen, maar daar zijn de stad Oudenaarde en Marnixring Oudenaarde al met de volgende sportieve uitdaging. De Flandrienloop is een loop- en wandelevent langs de mooiste groene plekjes en mythische hellingen uit Vlaanderens Mooiste met voor elk wat wils. Voor wie één helling wil trotseren, kan tijdens de 6 en 10 kilometer de befaamde Koppenberg meepikken. Diegene die nog een stap verder willen gaan en daarbovenop ook de Paterberg willen overwinnen, kunnen dat al lopend of wandelen tijdens de 10 miles (16 kilometer). De ultieme uitdaging langs de Koppenberg, Paterberg en de Oude Kwaremont, vind je dan weer tijdens de 26 kilometer trail.

Het startschot wordt tussen 10 en 12 uur gegeven aan de Sint Jacobshoeve in Melden. Elke finisher krijgt een medaille. Je tijd wordt geregistreerd en onderweg is de nodige bevoorrading voorzien. Ook honden mogen – dan wel aangelijnd en achteraan in de groep – meelopen met hun baasje. “Naast de sportieve uitdaging steun je met je deelname bovendien ook KBO Levensblij, een school in Oudenaarde voor kinderen met een matige of ernstige mentale beperking”, vertelt schepen van Sport Peter Simoens. “Met de opbrengst kan de school extra materiaal aankopen voor hun leerlingen. Een reden te meer om de wandel- of loopschoenen aan te trekken.”