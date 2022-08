De ene gerechtsdeurwaarder is de andere niet...

“Maar daardoor denken sommigen ten onrechte dat het over mij gaat”, vertelt Antoon Coppitters, ook gerechtsdeurwaarder in Oudenaarde. “Zelfs mijn 94-jarige moeder keek mij eens vragend aan, nadat ze de krant had gelezen. Ook veel anderen spreken me erover aan. Tegenover hen kan ik het nog uitleggen, maar niet tegen alle anderen”, aldus Coppitters, die dus helemaal geen betrokken partij is.