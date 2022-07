De Donk in Oudenaarde, waar meisje (6) in problemen kwam: surfen, peddelen en varen kan, maar zwemmen is er verboden en levensgevaarlijk

OudenaardeHoe kwam een meisje van zes dinsdagavond terecht in de Donkvijver in Oudenaarde, waar zwemmen levensgevaarlijk en daarom ook verboden is? Moet er extra beveiliging komen? En is het wel een goed idee om in de vijver een zone te voorzien, waar zwemmen onder toezicht wél kan?