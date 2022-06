De Binnenband stuurt wandelaars en fietsers op pad in Eine

Deelnemers starten en arriveren in zaal De Kring aan de Kapittelstraat in Eine. Fietsers vertrekken om 14.30 uur in groep voor een gezinstocht van 35 kilometer.Een half uur later staan de wandelaars aan start van een 9 kilometer lange tocht, die ook geschikt is voor kinderwagens.

Deelnemen kost 12 euro (7 euro voor kinderen tot 12 jaar). Een drankje en een hapje tijdens de tocht en een aperitief en barbecueworst met groentjes en boerenbrood zijn inbegrepen.

Inschrijven kan tot 14 juni op het telefoonnummer 055/31.91.02 of of het mailadres noelb@skynet.be.