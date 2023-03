‘De 44' is nieuwe dansvoorstelling van Break & Dance: “Dit gaat over mentaal welzijn bij kinderen en jongeren”

Onze nieuwe voorstelling ‘de 44' vertelt het verhaal over zeven doodgewone mensen. De “insta-girl Valentine, Yvonne met een hart vol herinneringen, de stoere maar o zo verliefde Florian, Sanne in vakantie-modus, Luc in altijd-werk-modus, kleine Lily met een hoofd vol fantasie en Elloise die worstelt om zichzelf te blijven”, vertelt Greet Roosen, verantwoordelijke van Break & Dance.

44 dansers

Onder haar leiding van Greet Roosen boksen 44 dansers tussen 11 en 18 jaar een dansvoorstelling in elkaar. “Ze zoeken al dansend connectie met zichzelf en met elkaar. Het is een zoektocht vol confrontatie, verlangen, durf en kwetsbaarheid. Verbinding is het thema. We kunnen maar mens zijn als we ons kunnen verbinden. Deze voorstelling maken we in het kader van mentaal welzijn bij kinderen en jongeren.