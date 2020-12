Dader van dubbele moord bij familiedrama werkt mee met onderzoek: “Hij heeft een reden opgegeven en betuigde zijn spijt”

Oudenaarde Levering kerstboom voor Markt Oudenaarde uitgesteld nadat truck ermee in de sloot belandt: “Derde keer dat het fout loopt”

18:32 De plaatsing van de kerstboom op de Markt in Oudenaarde is met een dag uitgesteld: de truck die de boom uit de Ardense bossen moest halen, is er van de weg geraakt. Het is al de derde keer in vier jaar tijd, dat het fout gaat met de levering en plaatsing van de stedelijke kerstboom. “Het is alsof de duivel ermee gemoeid is”, gelooft John Adam, schepen van Feestelijkheden.