Daar is de zomer, daar zijn weer de Brouwerijconcerten bij Brouwerij Roman

Vijf keer, telkens op woensdag, staat een tributeband op het podium en draait de brouwer de tapkranen open. De poorten zwaaien open om 19 uur en om 20.30 uur gaan de artiesten van start.

Op woensdag 6 juli is dat The Cureious. De band brengt een hommage aan The Cure, de bekende new wave en gothic rock Britse band uit de jaren ’80. INXS-tacy brengt op 13 juli de muziek van Inxs, de legendarische Australische rockband van wijlen Michael Hutchence. Mother Mercury speelt op 20 juli hits van Queen. Liefhebbers van de muziek van Eric Clapton stippen 27 juli aan in hun agenda, want dan brengt Claptonite zijn muziek. Biskit Park sluit op 3 augustus af met een eerbetoon aan het nu-metal genre van Limp Bizkit, Korn, System of a Down, Linkin Park, Slipknot, Papa Roach, Deftones, Disturbed.

De toegang tot de Brouwerijconcerten is gratis.