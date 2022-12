Cultuurschepen slaat mea culpa nadat oppositielid verkiezing van burgerbudgetten “manipulatie en puur boerenbedrog”noemt

Het project Tuinfa­briek had het niet naar de tweede ronde gemogen. Dat dit wel is gebeurd, is te wijten aan een communica­tie­fout van de betrokken diensten. Het is de eerste keer dat we dit organiseer­den. Je zou het een beginners­fout kunnen noemen.

Cultuurschepen Stefaan Vercamer (CD&V) geeft toe, dat er een fout is gemaakt. Volgens hem gebeurde dat bij de eerste selectie. “De Tuinfabriek had niet bij de negen geselecteerde projecten mogen zitten. We hadden het toen al moeten uitsluiten, omdat het om twee redenen niet voldoet aan de voorwaarden. Eén: de Tuinfabriek aanleggen is niet realiseerbaar binnen de vooropgestelde termijn van 2 jaar. Twee: ook het budget van 25.000 euro zou niet volstaan om dit gerealiseerd te krijgen. Daarom is dit geen haalbaar project en had het niet naar de tweede ronde gemogen. Dat dit wel is gebeurd, is te wijten aan een communicatiefout van de betrokken diensten. Het is de eerste keer dat we dit organiseerden. Je zou het een beginnersfout kunnen noemen”, aldus Vercamer.