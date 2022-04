COVIDKunst biedt kunstenaar forum na expo-loze coronatijd

“Veel lokale kunstenaars hebben zich tijdens de coronalockdown helemaal op de kunst gestort. Enige nadeel: er waren geen mogelijkheden om hun schilderijen, tekeningen en beeldhouwwerken ook aan het publiek te tonen. Daarom organiseren we nu COVIDKunst. Het is win-win: lokale kunstenaars kunnen zo de creativiteit en collectie tonen en kunstliefhebbers kunnen van een kunstzinnig uitje genieten”, bedenkt Dagmar Beernaert.

Inschrijven

COVIDKunst vindt plaats van vrijdag 20 tot en met zondag 22 mei in het Oud-Hospitaal in Oudenaarde. Amateurkunstenaars die er willen exposeren, kunnen inschrijven via oudenaarde@vooruit.org