Chauffeur zwaargewond na klap tegen boom langs N60 in Maarkedal

Het ongeval gebeurde op de N60, ter hoogte van de weegbrug. Een auto die reed in de richting Oudenaarde, week door een onbekende oorzaak van de weg af en kwam tegen een boom terecht.

Een team van de brandweerzone Vlaamse Ardennen moest de bestuurder uit de zwaar verhakkelde wagen bevrijden. Het slachtoffer is overgebracht naar het Algemeen Ziekenhuis in Oudenaarde. Als gevolg van het ongeval moest het verkeer in de richting Oudenaarde een tijdlang over één rijstrook.