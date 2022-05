Chauffeur van koerierbedrijf levensgevaarlijk gewond bij verkeersongeval in Wortegem-Petegem

Het ongeval is rond drie uur gebeurd op het kruispunt van de Heerbaan met de Lindestraat in Moregem. De chauffeur van een bestelwagen van het Gentse koeriersbedrijf Kurutrans wou vanuit de Lindestraat het kruispunt oversteken, maar merkte kennelijk niet of te laat dat van links een vrachtwagen kwam aangereden. De bestuurder van die vrachtauto kon de bestelwagen niet meer ontwijken. Na de aanrijding belandde de truck van het drankenbedrijf Pede uit Houtem en Oudenaarde in de sloot naast de weg.

In levensgevaar

De bestuurder van de bestelwagen, een man uit Gent, raakte bij het ongeval levensgevaarlijk gewond. Het slachtoffer is in allerijl overgebracht naar het UZ in Gent. De andere chauffeur verkeerde in shock en is uit voorzorg naar het Algemeen Ziekenhuis in Oudenaarde overgebracht.

Als gevolg van het zwaar ongeval is de Heerbaan in Moregem in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer.