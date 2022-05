Chauffeur in levensgevaar na zwaar verkeersongeval op N60 in Nukerke

Waregem/Kortrijk/Oudenaarde Zwartrij­der terecht voor vuistslag aan treinbege­lei­der aan Kortrijkse station: “Zelfs na betaling achtervolg­de hij ons.”

Er hangt een treinreiziger uit Waregem een celstraf van 2 jaar boven het hoofd. Na een discussie over het vervoersbewijs en een spuwincident gaf hij een 33-jarige treinbegeleider uit Oudenaarde een vuistslag. Het slachtoffer was bijna een jaar out als treinbegeleider.

15:57