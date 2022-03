Centrum Ronde van Vlaanderen stelt tweede editie ‘The Styxx’ voor

The Styxx zet op een parcours van 73 kilometer doorheen de Vlaamse Ardennen een richttijd neer. “Veiligheid primeert”, zegt Noortje Dhaenens, marketingverantwoordelijke van het Centrum Ronde van Vlaanderen. “Daarom hebben we zoveel mogelijk autoluwe beklimmingen voorzien. Deelnemers hoeven zich geen zorgen te maken of risico’s te nemen bij een gesloten overweg of de wachttijd aan een kruispunt. Het parcours is opgebouwd uit zestien Strava-segmenten. De tijden die deelnemers op deze segmenten afleggen, worden opgeteld en bepalen ieders plaats in het klassement”, legt Dhaenens uit.