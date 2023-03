Caroline Van Driessche krijgt Gerberaprijs van Vrouw & Maatschappij Oudenaarde: “Ze is een rolmodel voor veel andere vrouwen”

Atletiek Timothy Herman na vierde plaats op European Throwing Cup: “Vooral blij dat ik geen last meer heb van de rug”

In het Portugese Leiria is Timothy Herman op de European Throwing Cup vierde geworden in het speerwerpen. Bij zijn eerste wedstrijd na zijn rugoperatie in september vorig jaar kwam hij tot een meer dan degelijke 77m48 en daarmee strandde hij nipt naast het podium. “Voor het eerst in drie jaar heb ik nergens pijn bij het gooien”, klinkt het.