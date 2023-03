Carl Berteele en Geert Vandenbon vertellen de koers met verhalen en liedjes

Woonzorg Oudenaarde opent nieuw centrum voor dagverzor­ging in Eine: “Zorgen dat senioren niet in sociaal isolement geraken”

Woonzorg Oudenaarde heeft officieel het centrum voor dagverzorging Hastings in Eine geopend. “Zo zorgen we ervoor dat zorgbehoevende ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. We willen hen ondersteunen waar nodig”, zegt schepen van Sociale Zaken Mathieu Mas. De directeur van de instelling kondigt voor de toekomst nóg een bijkomende dienstverlening.