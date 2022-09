Cadeautje van Vooruit en Jongsocialisten voor leerkrachten en directies: “Omdat goede leerkrachten een wereld van verschil maken”

Het trio dropte een feestpakketje in de bussen van alle Oudenaardse basisscholen.

“We zijn er ons van bewust dat de job van leerkracht of van directeur vandaag geen koud kunstje is. Niet voor niets trokken veel mensen uit het onderwijsveld de voorbije weken aan de alarmbel. De job van leerkracht wordt zwaar onderschat,” zeggen Dagmar, Lowie en Enriqué. “Wij willen de Oudenaardse directies en leerkrachten een hart onder de riem steken en hen bedanken. Er komt waarschijnlijk ook dit jaar een moment dat ze enkele klasgenootjes achter het behang zouden willen kleven, maar een goeie leerkracht maakt echt een wereld van verschil in het leven van onze jongste inwonertjes.”

Lowie en Enriqué hebben ook een extraatje toegevoegd aan het pakje: “In het feestpakketje hebben we naast tekenplaten ook huidskleurpotloodjes gestoken. Kindjes in de klas heb je in alle maten, alle gewichten en alle kleurtjes. Niet iedereen is zalmroze. Gelukkig maar. Diversiteit maakt de klas net mooier.”