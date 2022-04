Buurtinformatienetwerken misnoegd: “Als de politie ons geen informatie doorgeeft, kunnen we er maar beter mee stoppen”

Oudenaarde heeft buurtinformatienetwerken in Bevere, Eine, Mater, Ename en Nederename met elk hun coördinator. Zij verwittigen de leden van hun BIN als er ergens in de regio onheil te melden is: een inbraak, een inbraakpoging of zogenaamde verdachte handelingen. De informatie moeten de BIN-coördinatoren zelf krijgen van de politie. En daar blijkt het schoentje te knellen. “De jongste weken en maanden krijgen we nog amper berichten doorgestuurd. Het is niet dat er niets meer gebeurt, hoor. Vaak vernemen we de feiten pas dagen nadat ze zijn gepleegd en vragen we ons af: waarom heeft de politie die niet doorgestuurd”, vertelt Bekaert.