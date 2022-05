Burgercomité GRUP Linkeroever organiseert informatieavond over omstreden herbestemming terreinen langs de Schelde in Oudenaarde

Alternatieven

De vereniging voerde al een affiche- en flyercampagne en gaat deze week nog een stapje verder met de organisatie van een informatieavond. “Die is bedoeld voor alle geïnteresseerden die zich bekommeren om de leefbaarheid in onze mooie stad. We stellen onze visie voor en willen de burgers verder informeren over wat er te gebeuren staat. En vooral proberen we alternatieven voor te stellen die de levenskwaliteit van de inwoners wél ten goede komen”, legt Joost Wille uit.

De informatieavond vindt plaats op woensdag 11 mei om 20 uur in Jeugdcentrum Jotie aan de Hofstraat 14 in Oudenaarde.