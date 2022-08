Burgemeester verbiedt kampvuren en vraagt om spaarzaam te zijn met water in Oudenaarde

OudenaardeDe Oudenaardse burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) verbiedt, in het kader van de droogte in navolging van het tijdelijk rook- en vuurverbod in bossen en natuurgebieden van het Agentschap Natuur en Bos tijdens code oranje, het aansteken van (kamp)vuren op het grondgebied van Oudenaarde.

Met deze aanhoudende droogte is het bovendien aangeraden om spaarzaam om te gaan met water en dat is iets wat we samen moeten doen. Met een hemelwater- en droogteplan bereidt de stad 79 acties voor om vooral op lange termijn slimmer om te gaan met water. “Op korte termijn zullen gezamenlijke inspanningen zeker het verschil maken", bedenkt De Meulemeester.

Tips

De stad geeft ook tips om water te besparen. “ebruik beter geen drinkwater om zwembaden te vullen. Neem een korte douche en spaar tot 10 liter per minuut. Draai enkel volle wasmachines. Vang restwater op (bijvoorbeeld als je groenten wast) en hergebruik het. Was jezelf eens aan de wastafel in plaats van een douche of bad te nemen. Spoel het toilet niet telkens door, maar beperk het tot bijvoorbeeld 2 keer per dag. Vang regenwater op en ga er spaarzaam mee om", zo luiden de aanbevelingen.

Subsidie

Waterbesparende tips voor gezinnen en andere sectoren (landbouw en industrie) zijn ook te vinden op de website www.vmm.be. Het stadsbestuur voorziet ook een subsidie tot 300 euro voor een hemelwaterinstallatie om minstens 5.000 liter hemelwater op te vangen of voor een infiltratievoorziening, waarbij je hemelwater helpt om beter in de bodem door te sijpelen (in plaats van bijvoorbeeld in de riolering terecht te komen).

Meer info daarover is te vinden op de website www.oudenaarde.be/nl/wonen-leven/milieu/subsidies

