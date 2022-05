Brug aan jachthaven al weken defect en dat zal nog even duren: “Discussie over aansprakelijkheid voor het defect”

OudenaardeWeken nadat de fietsers- en voetgangersbrug in Oudenaarde defect is geraakt, staat ze nog altijd in panne. “Er is discussie over wie aansprakelijk is voor het mankement”, zegt An De Waele, woordvoerder van de Vlaamse Waterweg.