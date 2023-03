Brandweerzone Vlaamse Ardennen verlengt mandaat van zonecommandant Peter De Vijlder

De Ronde in Oudenaarde, dat is een hele dag feest: waar volg jij zondag de Ronde?

Je hoeft op de dag van de Ronde helemaal niet van hot naar her te hollen om de renners meermaals te zien. Blijf je in Oudenaarde, dan heb je er de hele dag flink wat te beleven. We blikken al eens vooruit.