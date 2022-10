Brandweer bestrijdt schouwbrand in Heurne

Oudenaarde/Mater Petra zoekt al bijna half jaar naar gestolen hondje Gipsy: “Het is ondrage­lijk dat ik niet weet waar ze is”

Al zes maanden is Petra Wittenberg op zoek naar haar vijftien jaar oude dobberman Gipsy. “Ik heb flyers gehangen in heel Vlaanderen, maar de tientallen tips die ik kreeg brachten me uiteindelijk nergens. Opgeven is evenwel geen optie, want het is alsof ze mijn kind hebben afgenomen”, getuigt ze.

