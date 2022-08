Brand van twee legervoertuigen in Oudenaarde is vermoedelijk het werk van pro-Palestijnse actiegroep: “Shut Elbit down”

Nederland/Menen/Affligem Kickbokser van twee meter die Belg in coma sloeg in 2016, rijdt twee keer vol terras in Zeeland op: “Hij liep ineens ook met messen te zwaaien”

Een bestuurder is afgelopen nacht tot twee keer toe een vol terras van een café in Renesse (Nederland) opgereden. Daarbij raakte een vrouw lichtgewond. Volgens twee horecaondernemers die alles zagen gebeuren, is de dader de 51-jarige John D., een oud-kickbokser en portier. “Het is een heel grote man die goed kan vechten, maar die geestelijk in de war is”, klinkt het. John D. is ook in ons land berucht: zes jaar geleden sloeg hij in Menen discotheekbezoeker Pieter Krauch in coma. “Ik vind het heel jammer dat zoiets nog eens moet gebeuren, vooral voor de slachtoffers daar in Nederland”, reageert de man uit Affligem.

24 augustus