Brand legt Oudenaards depot vol merkkledij in de as: brandweer blust nog hele nacht door en vraagt ramen en deuren gesloten te houden

OudenaardeEen brand die woensdagnamiddag is uitgebroken bij het kledingdistributiebedrijf Bleckmann aan de Industriezone De Bruwaan in Oudenaarde heeft het gebouw helemaal vernield. Veertig werknemers zijn technisch werkloos. De brandweer kwam met negentig manschappen ter plaatse en moet nog de hele nacht verder blussen.

Bleckman is een bedrijf dat voor een grote kledingketen dure merkkledij verdeelt in heel Europa. In het gebouw lagen meer dan een miljoen kledingstukken gestockeerd.

Door een nog onbekende oorzaak is achteraan in het bedrijf brand ontstaan. In het volgestouwde magazijn greep het vuur heel snel om zich heen. “Het ging zo snel, dat wij helemaal geen kans meer zagen om te blussen. We beseften dat we maar één ding konden doen: hier zo snel mogelijk uit geraken”, vertelt een personeelslid.

De veertig werknemers konden ongedeerd het brandende gebouw verlaten. Ze kregen opvang in de lokale van Aarova. Daar vingen de hulpdiensten ook de inwoners op van twaalf woningen die werden geëvacueerd.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Foto Ronny De Coster

90 brandweermannen

De brandweer zette maar liefst negentig manschappen in om het vuur te bestrijden. De hulp kwam van alle korpsen in de Vlaamse Ardennen. Naast de noodplanningscoördinator van Oudenaardse kwamen ook die van buurgemeente Kruisem en Wortegem-Petegem de hulpactie mee organiseren. Om de evolutie en omvang van de brand in te schatten en op te volgen, zetten de hulpdiensten een drone en politiehelikopter in.

Rook en vuur raasden zo snel door de bedrijfshallen, dat al snel duidelijk werd dat de brand het hele bedrijf in de as zou leggen. Na enkele uren zijn de daken van het gebouw ingestort, waardoor de vlammen in de avond nog feller aanwakkerden.

Groenten uit naburige tuinen wassen

Pas rond negen uur kreeg de brandweer het vuur gedeeltelijk onder controle. Bewoners konden toen naar huis, maar ramen en deuren moeten in de buurt van het bedrijf nog minstens tot morgenochtend gesloten blijven. “Er is geen asbestgevaar, maar door mogelijke roetdeeltjes moeten groenten en fruit uit de tuin grondig gewassen worden alvorens ze gegeten worden”, zegt de Oudenaardse burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld).

De Deinzestraat is in beide richtingen weer toegankelijk voor het verkeer, maar het Industriepark de Bruwaan blijft gedeeltelijk afgesloten.

Het parket heeft een branddeskundige aangesteld om de oorzaak van de brand te achterhalen. Die expert kan ten vroegste donderdag aan de slag, want de brandweer moest nog de hele nacht verder blussen.

Volledig scherm Het bedrijf is uiteindelijk helemaal uitgebrand. © Ronny De Coster

Volledig scherm © Foto Ronny De Coster