Brand legt flat in de as: 13 bewoners van appartementsgebouw geëvacueerd, 9 naar ziekenhuis

De brand woedde dinsdagavond in een appartementsgebouw op de hoek van de Jozef Braetstraat en Beverestraat nabij de spoorwegbrug aan het station van Oudenaarde. Het vuur was ontstaan in een appartement op de bovenverdieping en veroorzaakte een dichte, verstikkende rook die zich in heel het gebouw verspreidde.

Bevrijding met brandladder

“Negen mensen die in het gebouw aanwezig waren, konden zich zelf tijdig uit de voeten maken. Maar vier bewoners die zich op de bovenste verdieping bevonden, hebben we met de brandweerladder moeten bevrijden. Doordat alle gangen al met rook waren gevuld, konden zij langs daar niet meer naar beneden en konden ook wij het gebouw niet meer in”, vertelt brandweerofficier Geert Blancke.

Negen bewoners zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht, omdat ze rook hadden ingeademd. De flat waar de brand in de keuken was ontstaan, is helemaal uitgebrand. De vier andere hebben rookschade opgelopen. Het is niet zeker dat de bewoners ervan vanavond terug naar hun woonst kunnen.

Als gevolg van de brand is de Beverestraat in Oudenaarde helemaal afgesloten.