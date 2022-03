Uitgestelde Gedichtendag met Paul Rigolle brengt Oudenaarde in de sfeer van de koers

Onder de noemer ‘Aankomen in Oudenaarde’ ontvangt Oudenaarde op woensdag 30 maart om 20 uur dichter Paul Rigolle. Hij zal het hebben over de koers van de poëzie en… de poëzie van de koers.

Deze editie van Gedichtendag vindt niet toevallig plaats op de vooravond van Vlaanderens Mooiste, in het Centrum Ronde van Vlaanderen. “De meermaals bekroonde auteur Paul Rigolle is een grote wielerliefhebber en publiceert al sinds 1980 dichtbundels en wielerboeken. Behalve voorlezen uit eigen werk, zal de dichter ook meer vertellen over hoe hij in zijn dromen meermaals de Stelvio en andere ‘Hellingen van het Leven’ met de fiets bedwingt”, kondigt cultuurschepen Stefaan Vercamer aan.