Specialisten staan ouders bij om symptomen van slechte behandeling in kinderopvang ‘t (B)engeltje te herkennen

OudenaardeOuders van wie de peuter of kleuter de voorbije maanden in de in intussen in opspraak gekomen en gesloten kinderopvang ’t Bengeltje heeft verbleven, kunnen hulp krijgen van een psychopedagoog. De specialist helpt ze om signalen te herkennen die wijzen op mogelijke slechte behandeling in de crèche. De stad heeft intussen voor 50 kinderen een alternatieve plek gevonden.