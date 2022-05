Opbrengst van MPI-Run gaat naar snoezelruimte voor de school

“We hadden dit recreatieve wandel-, jog- en fietsevenement al in december vorig jaar willen organiseren, maar moesten het door de coronamaatregelen uitstellen”, vertelt Dirk Van Maelzaeke van d’Einse Runners.

Het is intussen de vijfde keer dat de MPI GO! Run plaatsvindt. “De opbrengst gaat volledig naar de inrichting van de snoezelruimte van MPI GO! ‘t Craeneveld”, kondigt Van Maelzaeke aan.

Deelnemers starten vrijdag tussen 16.30 en 19 uur in de school. Ze kiezen uit bewegwijzerde routes van 6, 10, 14 en 21 kilometer. De tochten van 6 en 14 kilometer zijn ook geschikt voor fietsers.

Inschrijven gebeurt ter plaatse en kost 5 euro (gratis voor kinderen tot 12 jaar).