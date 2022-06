Griet en Jessie openen koffiehuisje waar je ook leuke lifestyle-spulletjes kan kopen

Anemoon heet het nieuwe koffiehuisje op de hoek van de Nederstraat en Kruisstraat in het centrum van Oudenaarde. “Je kan hier binnen of op ons terrasje aan de straatkant genieten van een artisanale taart, een lekkere cappuccino, iced latte, thee, een warme chocolademelk, een wijntje of een biertje drinken: ook mogelijk”, vertellen de ondernemende vriendinnen Griet en Jessie, die hier hun eerste stappen in de horeca zetten.

Bovendien is Anemoon ook meer dan alleen een koffiebar en -winkel. “We vatten het op als een conceptstore waar we ook allerlei lifestyle-spulletjes verkopen zoals juweeltjes, shampoos en deo’s”, vertellen ze.

Anemoon is op dinsdag, vrijdag en zaterdag open van 10 tot 18 uur. Op marktdag donderdag gaat de deur al om 9 uur open.