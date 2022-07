De Roste Spikke stuurt oldtimer brommers door de Vlaamse Ardennen

“Het staat nu al vast, dat deze editie van de oldtimer rondrit groter wordt dan die van vorig jaar. “Toen kwamen er 219 brommertjes aan de start en nu al hebben we 270 inschrijvingen”, vertelt Daan Cornelis van De Roste Spikke.

De ongeveer 75 kilometer lange rondrit door de Vlaamse Ardennen is bestemd voor oude brommers, scooters en motoren van 50 tot 125 cc. Er zijn prijzen voor de oudste brommer, de best vertegenwoordigde club, de grootste pechvogel en voor de deelnemer die van het verst komt. Voor wie onderweg in panne valt, is een besemwagen voorzien.

Deelnemers starten tussen 9 en 10.30 uur bij de grote tent aan de Beaucarnestraat in Ename. In de deelnameprijs van 15 euro zijn 4 drankjes, een braadworst en een gadget begrepen.

Meer info: daan.cornelis@hotmail.com, tel. 0495/41.77.07