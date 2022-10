Aarova Shortrally trok ook taalgrens over, maar moest het met minder toeschouwers stellen

Kruisem/Zingem Paulien en Stijn openen Frituur Amelot in Zingem: “Het lijkt gedurfd, maar een blinde sprong is dit zeker niet”

In het centrum van Zingem openen Paulien De Ruyck (28) en Stijn Batsleer (28) de frituur Amelot. Zij geeft er zelfs haar job in het onderwijs voor op. “Maar een blinde sprong is dit zeker niet, want frietjes bakken, dat zit bij ons in de familie”, vertelt Paulien.

27 september