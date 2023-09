Boskant wint petanquetoernooi van PC Paviljoen

Moet er een zwemzone komen in de Donkvijver na twee dodelijke ongevallen deze zomer? Of moet het verbod behouden blijven? Dit is jullie mening

Eind augustus verdronk een 15-jarige in de Donkvijver in Oudenaarde. Hij ging alleen afkoeling zoeken en kwam in de problemen. Begin juli gebeurde hetzelfde met een 6-jarig meisje. In de Donkvijver geldt een zwemverbod door de gevaarlijke onderstromen. Enkel watersporten zijn toegelaten. Wij vroegen u wat er zou moeten gebeuren om dit soort ongevallen te vermijden. Toch een zwemzone waar altijd een redder aanwezig is? Of moet het zwemverbod behouden blijven? Of ziet u nog andere oplossingen? Dit is jullie mening.