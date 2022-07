Bootje van Lou en Roland vaart al 65 jaar

Het gelukkige koppel is nog steeds jong van hart. Je vindt hen regelmatig op een terrasje tijdens de donderdagmarkt als het mooi weer is, gezellig met zijn twee ergens op restaurant, in de Leopold voor een koffie of op activiteiten met leeftijdsgenoten. Roland is altijd heel begaan geweest met basketbal: ooit medeoprichter, lang voorzitter en daarna een van de grootste supporters van BBC Haantjes Oudenaarde. En als echte Leupegemenaar zat hij ook lang in het bestuur van het feestcomiteit Leupegem, in toneelgroep Sint-Amandus en in de beleggersclub.