Bloemen voor Monique, die 47 jaar onthaalouder is geweest

Maar liefst 47 jaar heeft Monique Lamon gewerkt voor de Dienst Onthaalouders Oudenaarde. In 1974 was ze gestart als onthaalouder gezinsopvang. Dat is opvang in de eigen woning. Monique ontfermde zich over 4 à 5 opvangkindjes per dag.

“Monique is een onthaalouder uit de duizend die zeer graag gezien werd door de opvangkinderen en hun ouders. Met sommigen houdt ze na jaren nog altijd contact”, weet de schepen. Ook Moniques echtgenoot Marcel stak bij de opvang van kinderen een handje toe. Hij werkt bovendien nog altijd als vrijwilliger bij de minder mobiele centrale.