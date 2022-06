Bijenkijkdag in ’t Spei, waar zeldzame composietwespbij is ontdekt

“Dat de composietwespbij is ontdekt, is zeker een opsteker. Het is pas de tweede keer dat deze soort in de streek werd waargenomen. Er zijn overigens al maar liefst 52 verschillende bijensoorten gespot”, weet burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld), bevoegd voor Milieu en Duurzaamheid.

Indrukwekkende maar schadelijke Aziatische hoornaar

De studie van Natuurpunt omvat onder meer een bijeninventarisatie, die een goede indicatie geeft van hoe het gesteld is met de biodiversiteit in Oudenaarde. Om jong en oud in contact te brengen met de wondere wereld van de bij, doet de stad tijdens de Week van de Bij een beroep op de imkers van de Koninklijke Oudenaardse Bijentelersmaatschappij. Op zaterdag 4 juni delen de imkers hun kennis ook met het brede publiek. Van 9 tot 17 uur krijgen geïnteresseerden onder meer de kans om een blik te werpen in bijenkorven en op de indrukwekkende maar schadelijke Aziatische hoornaar. Deelnemen is gratis en inschrijven is niet nodig.