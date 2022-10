Bij Samsonite rollen de reiskoffers weer vlot van de band: “We groeien zo sterk, dat we 50 vacatures niet ingevuld krijgen”

MAARKEDAL Kleinkun­sticoon Jan De Wilde met (laat) verjaar­dags­con­cert in Het Marca

Op zaterdag 22 oktober is Jan De Wilde te gast in GC Het Marca in Maarkedal met zijn voorstelling Héhé! Wat een Jan! De deuren gaan open om 19.30uur en het concert start om 20 uur.

26 september