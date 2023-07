Bierbrouwer Roman vernieuwt en breidt uit: “We gaan naar 80 miljoen pintjes per jaar”

Roman, de oudste familiale brouwerij van België, investeert in zes nieuwe moutsilo’s, een nieuwe brouwzaal, een maalderij en tankkelders. Enkele niet-historische delen worden afgebroken, andere gerenoveerd en er komt nieuwbouw. De werkzaamheden starten begin juli dit jaar en de oplevering is voorzien in het najaar 2024. Het ontwerp is van 360 architecten uit Gent, Limburgs bouwbedrijf Mathieu Gijbels met zetel in Deinze bouwt.