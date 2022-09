Bezoekers kunnen virtueel boven de stad vliegen en historische gebouwen bezoeken: “Een straffe primeur om Oudenaarde nog meer toeristisch te promoten”

Ninove RESTOTIP. Gelati maakt geslaagde comeback in Ninove

Bistro Gelati is terug van weggeweest in Ninove. ‘Gelati’ was 30 jaar lang een bekende horecazaak in de Centrumlaan in hartje Ninove, maar verdween voor 2,5 jaar. Ninove moest zijn Gelati echter niet lang missen: de zaak heropende begin deze week met nieuwe uitbaters. Wat doet dat met de gerechten? Wij gingen proeven.

