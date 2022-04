Bezoek de stedelijke speelpleintjes en win een springkasteel

Daarnaast draagt het infobord op de achterkant ook een QR-code. Die moet het passanten gemakkelijker maken om een melding door te geven aan de stad. “Bijvoorbeeld als er iets schort aan een toestel of er een vuilnisbak ontbreekt. Een complimentje is natuurlijk ook altijd welkom”, gaat schepen Peter Simoens verder. Om kans te maken op een van de twee springkastelen of op een pakket van tien spelen uit de uitleendienst, zoals waterspelen en Big Games, maak je een leuke foto en bezorg je die voor woensdag 20 april aan de jeugd- en sportdienst. “Hoe? Gebruik op sociale media de hashtags #9700speeltbeestigbuiten en #9700sport en tag ook de jeugd- en sportdienst. Je kan je foto ook mailen naar jeugddienst@oudenaarde.be of als een postkaart opsturen naar Jeugdcentrum Jotie, Hofstraat 14, in Oudenaarde.”