Bewoners en burgemeester planten eerste bomen van urban forest nieuwe wijk Saffrou in Oudenaarde

KLUISBERGEN Vzw De Bolster brengt op 10 december de kerstsfeer naar Kluisber­gen, standhou­ders kunnen zich nog melden

Nog tot 18 november kunnen lokale handelaars, organisaties of verenigingen inschrijven om deel te nemen aan de kerstmarkt van vzw De Bolster. Die organiseert op zaterdag 10 december voor de derde keer zijn Kerstplein op het domein van de vzw in de Stationsstraat in Kluisbergen.

19 oktober