RESTOTIP. Bistro Korboo, een kaaswinkel waar je ook heerlijk eet: “Een frisse salade met de lekkerste kaas en een goed glas wijn”

In de herfst- en wintermaanden kan je in Bistro Korboo terecht voor racletten en kaasfondue, maar ook in de warmere maanden van het jaar serveren uitbaters Karl Bolle en Reinout Carmeliet lekkere gerechten. Een lekkere salade met goed glas wijn bijvoorbeeld, op het gezellige terras.