Tiener­jeugd kan zich maand gratis uitleven in tijdelijk skatepark in Schorisse

Tot en met 15 augustus is op de speelplaats van basisschool Omer Wattez in de Schoolstraat in Schorisse een pop-up skateterrein geopend van 10 tot 20 uur. De dienst Vrije Tijd van de gemeente komt daarmee tegemoet aan een reële nood.