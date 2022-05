Bestuurder van scooter in levensgevaar na verkeersongeval in Mater

OUDENAARDE BELOOFD IS BELOOFD. Wordt Oudenaarde een échte fietsstad, ontwarren ze de verkeers­knoop en wanneer zwemmen we in de Donk?

De bestuursperiode van uw stadsbestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren tien beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Oudenaarde, die zich profileert als dé wielerstad. Maar krijgt ook de dagelijkse fietser de wind in de rug en vooral een prominente plaats in het verkeer? En zullen inwoners ooit kunnen plonzen in de Donk?

9 mei