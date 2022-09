Bernardustechnicum investeert in groene speelplaats en een regenwaterput van 200.000 liter

Dat beleid gericht is op het maken van eigentijdse keuzes, was al te merken in het dagelijkse schoolleven. Zo krijgt elke leerling bij het begin van het schooljaar een herbruikbare waterfles en worden kleine verplaatsingen in groep steevast per fiets gemaakt.

Algemeen directeur van de Bernardusscholen Rik Van Welden: “De voorbije zomervakantie werd een volgende belangrijke stap gezet. Met het oog op een duurzaam waterbeleid legde het Bernardustechnicum op het volledige schooldomein een gescheiden rioleringsstelsel aan. In één beweging werd beslist om voor alle sanitaire blokken en voor het irrigeren van de schooltuin over te schakelen op regenwater. Het was de voorbije weken daarom alle hens aan dek om een regenwaterput van maar liefst 200.000 liter onder de speelplaats voor de leerlingen van de eerste graad in de Hoogstraat 20 te installeren.”