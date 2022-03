Bekendste cafébaas van Oudenaarde stopt ermee: “Ik heb me geweldig geamuseerd en hoop van u hetzelfde!”

Wim Merchiers voelt al op jonge leeftijd, dat zijn ziel in de horeca en en het nachtleven ligt. Hij zit nog op de schoolbanken, wanneer hij als kelner aan de slag gaat in ’t Kapittelken in Oudenaarde en wanneer hij zelfs zijn eigen café start. The Fame aan de Krekelput wordt snel de trekpleister voor liefhebbers van eerder alternatieve muziek. Merchiers zet er ook zijn eerste passen als concertorganisator. De ondernemer in Merchiers legt snel contacten in de muziekwereld en stampt het muziekfestival Feest in ’t Park uit de grond. Na een bescheiden start in het Liedtspark groeit Feest in het Park aan de Donkvijver uit tot een begrip in Vlaanderen. Merchiers weet jaarlijks tienduizenden muziekfans naar Oudenaarde te lokken.